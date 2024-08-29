«Мне сообщили, что я не буду в команде». Кьеза прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

Новый вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза прокомментировал свой уход из «Ювентуса».

«Я хотел бы прояснить вопрос о продлении контракта с «Ювентусом». Я никогда не получал предложений от «Ювентуса» насчёт возможных продлений. Мне сообщили, что я не буду в команде ещё до начала сборов», — приводит слова Кьезы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Кьеза присоединился к «Ливерпулю» 28 августа. Сумма трансфера составила € 13 млн первоначального взноса и дополнительные надбавки. Ранее сообщалось, что зарплата нападающего в «Ливерпуле» по четырёхлетнему контракту составит € 5 млн в год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.