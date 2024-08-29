Экс-тренер Батракова Мишаткин: спасибо тренерам сборной России за шанс для Лёши

Бывший тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин прокомментировал дебютный вызов полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в сборную России.

«Батраков выделялся всегда, его футбольный интеллект всегда был на высоком уровне. Мы сначала думали, что Лёша не справится физически, но увидели, что он делает всё как надо. Оставили его, и потом он уже играл с ребятами намного постарше. Вообще не удивлён его выступлениям. Рад, что Батраков быстро адаптировался ко взрослому футболу.

Самое главное, что Карпин хочет с ним познакомиться, посмотреть, пощупать. Посмотрит, может ли Лёша сейчас показывать себя на уровне лучших футболистов России. Сейчас, думаю, будет просто знакомство, потом — понимание, готов ли он. Что будет дальше, зависит только от Лёши. Спасибо тренерам сборной за шанс для него. Это даст положительные эмоции», — сказал Мишаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.