В сборной России рассказали об игровом времени вратарей в ближайших матчах

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как будет распределяться игровое время между голкиперами Евгением Латышонком, Андреем Лунёвым и Матвеем Сафоновым, вызванными на товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

«Перед отъездом во Вьетнам мы проведём всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок. Но в итоговый состав было решено включить трёх вратарей. Планируется, что один матч проведёт Матвей Сафонов, по одному тайму сыграют Андрей Лунёв и Евгений Латышонок», — написано на официальном сайте РФС.

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