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Дьяков: сегодня молодые футболисты не совсем любят советы, они их любят давать

Дьяков: сегодня молодые футболисты не совсем любят советы, они их любят давать
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Бывший центральный защитник ряда российских футбольных команд Виталий Дьяков поделился мнением о современных молодых игроках.

«Молодые футболисты сегодняшнего поколения не совсем любят советы. Они их любят давать. Возможно, в этом есть ошибка. Молодым совет один — умейте слушать. Не думайте, что когда вам кто-то что-то говорит — это нравоучения. Умный послушает, а дурак пропустит мимо ушей. Из 100 человек пускай будет хотя бы один умный, который послушает. Прислушиваться к советам — это не плохо», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент Дьяков возглавляет медийную команду «БроукБойз», которая также принимает участие в розыгрыше Фонбет Кубка России.

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