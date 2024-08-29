Карпин рассказал, почему не включил Козлова из «Краснодара» в итоговый состав сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил невключение полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в окончательный состав команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

– В расширенном списке был Данила Козлов, в итоговый он не попал. Почему?

– Из-за недостаточного количества игровых минут в последних матчах чемпионата. Его конкуренты по амплуа, а мы рассматриваем его на позиции центрального полузащитника, играют регулярно. Поскольку Данила не попал в окончательную заявку главной сборной, он стал доступен для вызова в молодежную команду.

19-летний Данила Козлов прошёл через юношеские и молодёжные сборные России всех возрастов. За «Краснодар» полузащитник выступает с лета 2024 года.