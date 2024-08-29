Стали известны 11 игроков, которые не попали в итоговый состав сборной России

Стали известны футболисты из расширенного списка национальной команды России, которые не попали в итоговый состав. Сегодня, 29 августа, сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).
Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).
Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Андрей Лангович (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону).
Полузащитники: Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург),
Нападающие: Герман Онугха («Вайле»).
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнования.