Стали известны 11 игроков, которые не попали в итоговый состав сборной России

Стали известны футболисты из расширенного списка национальной команды России, которые не попали в итоговый состав. Сегодня, 29 августа, сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Андрей Лангович (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург),

Нападающие: Герман Онугха («Вайле»).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнования.