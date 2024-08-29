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Сенников: у «Локомотива» лучший российский костяк в РПЛ, такого нет ни у одной команды

Сенников: у «Локомотива» лучший российский костяк в РПЛ, такого нет ни у одной команды
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Бывший центральный защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о текущей игровой форме железнодорожников. После шести туров РПЛ московский клуб набрал 15 очков и занимает первое место.

«У «Локомотива» одни россияне на поле и один иностранец — Ньямси (смеётся). Команда сейчас на первом месте, есть хорошая молодёжь. Все себя зарекомендовали, поэтому и вызывают сразу восьмерых в сборную. В других командах качественных российских футболистов поменьше.

Сейчас у «Локо» лучший российский костяк в РПЛ. По количеству и качеству ни у одной команды такого нет. В «Спартаке» тоже есть неплохие ребята, но там существенно больше иностранцев», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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