«Факел» объявил о переходе форварда Каштанова из «Урала» на правах аренды

«Факел» в своём телеграм-канале объявил о переходе 28-летнего центрального нападающего Алексея Каштанова из «Урала» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Фото: ФК «Факел»

Подчёркивается, что сделка между клубами предусматривает возможность последующего выкупа форварда. В воронежском клубе Каштанов будет выступать под девятым игровым номером.

28-летний футболист выступает в составе «Урала» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с екатеринбургским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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