Дьяков: помню, болельщиками «Динамо» встречали в аэропорту — были претензии с наездами

Бывший центральный защитник московского «Динамо» (2015-2017 гг.) Виталий Дьяков вспомнил о реакции болельщиков бело-голубых на неудачные результаты команды. Напомним, по итогам сезона-2015/2016 «Динамо» вылетело в ФНЛ.

— Были проблемы с болельщиками «Динамо»?

— По ходу сезона несколько раз они приезжали на базу, были собрания. Помню, встречали нас в аэропорту. Были претензии с наездами. Во многих клубах такое было. Люди болеют за команду, они неравнодушны. Не знаю, правильно это или нет, потому что я — футболист. Не представляю, чтобы я, болея за какую-то команду, поехал на базу. Мне сложно ставить себя на их место. Без согласования с руководством на базу их никто бы не пускал, — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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