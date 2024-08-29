Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локо» Сильянов: первое место в РПЛ вдохновляет, главное не ловить расслабон

Защитник «Локо» Сильянов: первое место в РПЛ вдохновляет, главное не ловить расслабон
Комментарии

Правый защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился эмоциями от осознания того, что после шести туров Российской Премьер-Лиги железнодорожники занимают первое место (15 очков).

«Особо никак не переживали то, что команда сейчас находится на первом месте в РПЛ, ведь прошло всего шесть туров. Но это вдохновляет. Главное не ловить расслабон и не думать, что мы в порядке. Нужно трудиться, работать и продолжать играть так же», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 14 баллов. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Краснодар» (12 очков).

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Экс-вратарь «Ростова» Радич: каждый год ждём интригу в РПЛ, но в итоге её нет

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android