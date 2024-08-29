Защитник «Локо» Сильянов: первое место в РПЛ вдохновляет, главное не ловить расслабон

Правый защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился эмоциями от осознания того, что после шести туров Российской Премьер-Лиги железнодорожники занимают первое место (15 очков).

«Особо никак не переживали то, что команда сейчас находится на первом месте в РПЛ, ведь прошло всего шесть туров. Но это вдохновляет. Главное не ловить расслабон и не думать, что мы в порядке. Нужно трудиться, работать и продолжать играть так же», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 14 баллов. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Краснодар» (12 очков).

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