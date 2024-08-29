Виталий Дьяков: Гамула спокойно залетел бы в медиафутбол, он был создан для этого

Бывший центральный защитник ряда российских футбольных команд Виталий Дьяков поделился мнением об ушедшем из жизни тренере Игоре Гамуле.

«Мне повезло, что удалось поработать с Васильевичем. Если сейчас снова отмотать к медиафутболу, конечно, жалко, что он так рано умер. Мне кажется, медиафутбол был бы его стихией. Он бы спокойно туда залетел, потому что был создан прямо для этого.

Но у Васильевича были тяжёлые тренировки. Помню, когда он после Божовича возглавил «Ростов», сразу ощутили контраст. Начали много бегать. Но Васильич всегда был за атмосферу, весёлый тренер. Сколько там историй, когда он играл в футбол вместе с Заваровым в СКА-Ростов… Заваров потом поехал в «Ювентус», а Васильич остался в Ростове. О нём только хорошие воспоминания.

Да, были тяжёлые тренировки, но он был добрейшей души человек, с ним было приятно каждый раз видеться. Когда он ушёл из клуба, а я уже был в «Динамо», мы всё равно продолжали общаться, могли созвониться и переписываться», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.