Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ахмата» Бериша перенёс операцию на ноге

Полузащитник «Ахмата» Бериша перенёс операцию на ноге
Комментарии

Хавбек «Ахмата» и сборной Косово Бернард Бериша успешно прооперирован. Об этом сообщает телеграм-канал грозненского клуба.

«Полузащитник Бернард Бериша, получивший травму ахиллова сухожилия в матче 6-го тура, успешно прооперирован в одной из специализированных клиник за рубежом. Лечение и реабилитация займут ориентировочно шесть месяцев. Желаем Бернарду здоровья и ждём скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 Бериша сыграл за «Ахмат» семь матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в € 900 тыс.

Материалы по теме
«Вице-губернатор сказал: деньги не придут — звоните. Номер был недоступен». Резкий Дьяков
Эксклюзив
«Вице-губернатор сказал: деньги не придут — звоните. Номер был недоступен». Резкий Дьяков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android