Полузащитник «Ахмата» Бериша перенёс операцию на ноге

Хавбек «Ахмата» и сборной Косово Бернард Бериша успешно прооперирован. Об этом сообщает телеграм-канал грозненского клуба.

«Полузащитник Бернард Бериша, получивший травму ахиллова сухожилия в матче 6-го тура, успешно прооперирован в одной из специализированных клиник за рубежом. Лечение и реабилитация займут ориентировочно шесть месяцев. Желаем Бернарду здоровья и ждём скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 Бериша сыграл за «Ахмат» семь матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в € 900 тыс.