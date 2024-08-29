Джанашия: болельщики «Локо» будут рады увидеть столько своих в сборной — о чём ещё мечтать

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал вызов восьмерых футболистов московской команды в сборную России.

«Значит, у нас хорошая команда! О чём ещё можно мечтать? В наше время игроки в сборной были из двух команд — «Спартак» и «Локомотив». И сейчас тоже!

Это заслуга руководства, тренера, и сами ребята очень хорошо играют. Вчера был на игре с «Химками» — второй и первый состав ничем не отличался. Пару игроков добавить и будут бороться за титул! Все болельщики «Локо» будут рады, что увидят столько своих игроков в сборной», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» в текущем сезоне чемпионата России набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.