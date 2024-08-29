Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: болельщики «Локо» будут рады увидеть столько своих в сборной — о чём ещё мечтать

Джанашия: болельщики «Локо» будут рады увидеть столько своих в сборной — о чём ещё мечтать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал вызов восьмерых футболистов московской команды в сборную России.

«Значит, у нас хорошая команда! О чём ещё можно мечтать? В наше время игроки в сборной были из двух команд — «Спартак» и «Локомотив». И сейчас тоже!

Это заслуга руководства, тренера, и сами ребята очень хорошо играют. Вчера был на игре с «Химками» — второй и первый состав ничем не отличался. Пару игроков добавить и будут бороться за титул! Все болельщики «Локо» будут рады, что увидят столько своих игроков в сборной», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» в текущем сезоне чемпионата России набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Андрей Червиченко: «Локомотив» — один из претендентов на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android