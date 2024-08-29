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Дьяков: Смородская могла зайти на теорию и сделать предложения. Для Коусейру это было дико

Дьяков: Смородская могла зайти на теорию и сделать предложения. Для Коусейру это было дико
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Бывший центральный защитник московского «Локомотива» Виталий Дьяков рассказал об опыте работы с экс-президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

«Когда пришла Ольга Юрьевна, было в диковинку, что женщина руководит командой. Когда она приезжала на тренировки, могла что-то эмоционально кричать и переживать. Могла зайти на теорию и сделать свои предложения, выдвинуть какие-то версии. Для нас тогда это было смешно. Но, думаю, для клуба и тренера она хотела лучшего. Однако тот же Жозе Коусейру не принимал такое. Для него это было немного дико», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дьяков находился в системе «Локомотива» с 2007 по 2012 год. Смородская являлась президентом московского клуба с 2010 по 2016 год.

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