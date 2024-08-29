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Игрок «Химок» Садыгов: неправильно, если скажу тренеру, что недоволен игровым временем

Игрок «Химок» Садыгов: неправильно, если скажу тренеру, что недоволен игровым временем
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Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов высказался о небольшом количестве игрового времени в текущем сезоне.

«Неправильно переживать из-за игрового времени. Я должен работать и заслужить его. Нужно у тренера спросить, заслужено ли я получаю такое время на поле. Какие у меня могут быть претензии к тренеру? Только он может их нам высказывать. Неправильно будет, если я подойду к нему и скажу, что недоволен игровым временем», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сыдыгов в текущем сезоне сыграл всего в трёх матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 125 тыс.

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