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Олусегун: Сперцян и Кордоба — игроки для лучших клубов Европы

Олусегун: Сперцян и Кордоба — игроки для лучших клубов Европы
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением об игровом уровне форварда «быков» Джона Кордобы и атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Каждый мечтает играть на высоком уровне. У нас в команде отличные футболисты, которые могут перейти в топ-клубы на примере Сафонова. Я считаю, что Сперцян и Кордоба — игроки для лучших клубов Европы, они смогут играть в грандах АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Сперцян сыграл 10 матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях (два ассиста). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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