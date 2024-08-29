Криштиану Роналду допустил своё участие в Лиге чемпионов в будущем

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что он может вернуться в Европу и принять участие в Лиге чемпионов. Роналду получил награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.

«Эта награда очень много для меня значит. Лига чемпионов — важнейший турнир для любого футболиста, и я рад был участвовать в нём. Все эти рекорды много значат для меня, и победы были особенными моментами. Очень рад был здесь. У меня прекрасные воспоминания о Лиге чемпионов. Может, в будущем я ещё вернусь сюда», — сказал Роналду во время проведения жеребьёвки основного этапа Лиги чемпионов.

Напомним, 39-летний форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».