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Костанца: в начале чемпионата были проблемы со здоровьем, но сейчас я готов

Костанца: в начале чемпионата были проблемы со здоровьем, но сейчас я готов
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о состоянии своего здоровья.

«В начале чемпионата у меня были проблемы со здоровьем. После матча с «Зенитом» у меня была пневмония. Поэтому отсутствовал 2-3 первые игры. Но сейчас я готов и спокоен. Моя цель — играть ещё лучше и помочь команде», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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