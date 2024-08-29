Виталий Дьяков рассказал, на что потратил первую крупную сумму денег

Российский экс-футболист Виталий Дьяков рассказал, на что тратил свои денежные средства во время профессиональной карьеры.

«Я ценю всё то, что зарабатывал в «Локомотиве», но большие деньги я начал получать в «Ростове». Помню, когда там не платили несколько месяцев, а потом выдали зарплату за несколько месяцев вместе с подъемными, я разом получил столько денег, что смог купить родителям квартиру в Краснодаре, а жене — машину. Хотя на тот момент она ещё была моей девушкой, а не супругой. Но она бросила всё и поехала со мной из Москвы в Ростов — я сделал такой жест и подарил ей белый красивый Mercedes. Так что первые большие деньги я потратил на папу, маму и будущую жену, ничего не купив себе. Жена ездила на машине, а у меня на тот момент даже не было прав», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.