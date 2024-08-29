Агент Тюкавина: даже Сафонов готов пролететь огромное количество километров ради сборной

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на вызов своего клиента в сборную России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Для любого футболиста сборная — это гордость. Даже Матвей Сафонов готов из «ПСЖ» пролететь огромное количество километров для выступления в ней. Костя играет в нашем чемпионате, он лучший игрок прошлого сезона, находится в хорошей форме, поэтому вопроса о невызове не должно быть», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

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