Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2024/2025, 29 августа

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Комментарии

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь игр. Соперники указаны в порядке, в котором буду сыграны матчи. Также указано, какие игры будут проведены на домашней арене или гостевой.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Материалы по теме
Жеребьёвка новой Лиги чемпионов завершилась! Нас ждёт огромное количество топ-матчей! LIVE
Live
Жеребьёвка новой Лиги чемпионов завершилась! Нас ждёт огромное количество топ-матчей! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android