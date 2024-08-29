Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь игр. Соперники указаны в порядке, в котором буду сыграны матчи. Также указано, какие игры будут проведены на домашней арене или гостевой.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.