Экс-хавбек «Локомотива» Куликов близок к переходу в минское «Динамо» — источник

Бывший опорный полузащитник «Локомотива» и «Родины» Даниил Куликов перейдёт в минское «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 26-летний футболист подпишет контракт с белорусской командой до конца нынешнего сезона.

Куликов выступал в составе «Родины» с февраля по июль 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Российский футболист играл за взрослую команду железнодорожников с 2020 по 2024 год. Он сыграл 89 матчей во всех соревнованиях, в которых оформил четыре ассиста.

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