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Виталий Дьяков: когда переходил в «Динамо», подумать не мог, что команда вылетит из РПЛ

Виталий Дьяков: когда переходил в «Динамо», подумать не мог, что команда вылетит из РПЛ
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Бывший центральный защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал о своей реакции на вылет команды в Первую лигу в сезоне-2015/2016

«Конечно, шокировал. Такой великий клуб, который ни разу в истории не вылетал… На тот момент так всё сложилось. Когда я переходил в «Динамо», даже подумать об этом не мог. Но я переходил в одно «Динамо», а через несколько месяцев начались распродажи, ушёл Черчесов — по накатанной всё пошло вниз, и мы вылетели.

Да, мы не были претендентами на высокие места, но с таким футболистами явно не должны были вылетать. Сложилась такая атмосфера — в итоге так всё и докатилось», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент Дьяков возглавляет медийную команду «БроукБойз».

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