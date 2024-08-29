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Сычёв: в сборной России проявляется вектор, который обозначил Карпин

Сычёв: в сборной России проявляется вектор, который обозначил Карпин
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв отреагировал на вызов в сборную России на сентябрьские матчи восьми футболистов из стана железнодорожников.

«Вызов восьми игроков в сборную говорит о силе команды, силе тренерского штаба, который сейчас в «Локомотиве». Команда на первом месте, молодые себя проявляют. Что касается сборной, тот вектор, который Карпин обозначил, проявляется: в сборной много молодых ребят. Думаю, все выйдут на поле, особенно Батраков. Это хорошие предпосылки для смены поколений.

Судя по результату, можно сказать, что у «Локомотива» лучший набор российских футболистов в РПЛ. Но я бы не списывал со счетов и «Динамо». У них тоже много ребят из академии. Поставил бы эти команды в один ряд. Это говорит о правильной вертикали, выстроенной в клубе. Можно сказать про «Краснодар», но там многовато легионеров. Однако и они приучили нас к большому количеству классных воспитанников», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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