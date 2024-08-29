Виталий Дьяков: Дзюба — эпатажный парень, в медиафутбол вольётся легко

Бывший центральный защитник московского «Локомотива», а ныне главный тренер медийной команды«БроукБойз» Виталий Дьяков высказался о нападающем Артёме Дзюбе.

«Не знаю, зашёл бы он сейчас в медиафутбол. Но пока есть силы и здоровье играть в профессиональном футболе — надо играть. Думаю, Артём ещё поиграет хотя бы годик. А потом можно в медиафутбол — почему нет? Парень он эпатажный, поэтому в медиафутбол вольётся легко», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.