Отец Кузяева: Далер всегда с большим желанием ездит в сборную, независимо от места игр

Адьям Кузяев, являющийся отцом полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на вызов сына в сборную России на сентябрьские матчи, которые пройдут во вьетнамском Ханое. Даже прямыми рейсами из Парижа до Ханоя Кузяеву придётся суммарно пролететь около 19 тыс. км.

«Честно говоря, я очень занят своей работой в ФК «Север», поэтому в последнее время не общался с Далером и точно не знаю о его маршруте. Но единственное могу сказать, что Далер всегда с большим желанием ездит в сборную, независимо от того, где ему играть», — приводит слова Адьяма Кузяева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

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