Спортдиректор «Акрона»: Васютин нуждался в практике, а мы предоставили такую возможность

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал переход голкипера Александра Васютина из «Зенита» в тольяттинскую команду.

«Для нас приоритет – футболисты, которые усилят команду здесь и сейчас. Не могу сказать, что мы смотрим только иностранный или российский рынок. Российский для нас тоже важен. В том числе и кадровый резерв, который мы имеем в академии Коноплева. Конечно, мы рассматриваем не только их. Для нас не имеет значение имя. Только качества футболиста.

Попали ли мы с Васютиным? Мы знали его как качественного игрока, который нуждался в практике и конкуренции. Мы ему предоставили такую возможность. Александр – отличный парень, качественный футболист. Надеюсь, у него все будет в порядке», – сказал Задоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.