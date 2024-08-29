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Роналду получил награду лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов

Роналду получил награду лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов от президента УЕФА Александера Чеферина.

«Криштиану Роналду — одна из самых ярких звёзд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающимся достижениям в этом турнире суждено выдержать испытание временем, и перед будущими поколениями будет стоять сложнейшая задача — превзойти эти рекорды. Его стабильная игра на высшем уровне — свидетельство неустанного стремления к командным и индивидуальным достижениям. На протяжении более двух десятилетий он постоянно развивал и совершенствовал свою игру, сохраняя при этом юношескую страсть к голам и к их празднованию. Его профессионализм, трудолюбие, преданность делу и способность блистать на высшем уровне — те качества, к которым должны стремиться футболисты во всём мире», — сказал Александер Чеферин.

Криштиану Роналду провёл в Лиге чемпионов 183 матча, отметившись 140 забитыми мячами. Следующим в списке идёт Лионель Месси, который располагается на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, он отстаёт от Роналду на 11 мячей. На третьей строчке располагается Роберт Левандовски, у него на 46 голов меньше, чем у Криштиану.

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