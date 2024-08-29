Дмитрий Сычёв: нельзя делать скоропостижных выводов о «Спартаке», как бы ни хотелось

Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Сычёв поделился мнением об игровой форме красно-белых на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Нельзя делать скоропостижных выводов о «Спартаке», как бы ни хотелось. Всегда нужно смотреть на определенный отрезок времени. У нас часто эмоциональная оценка бежит впереди здравого смысла. Наверное, люди имеют на это право. Но нужно дать Станковичу поработать, чтобы как-то оценивать его. То, что сейчас «Спартак» набрал приличный ход, для всех очевидно. Атакующая линия очень симпатично смотрится. Надо смотреть дальше, как Станкович справится. Но пока я думаю, что болельщики довольны», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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