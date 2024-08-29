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Соперники и календарь матчей «Баварии» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025

Соперники и календарь матчей «Баварии» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025
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Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Стали известны соперники «Баварии».

Соперники «Баварии»: «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтёр», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Слован» Братислава, «Астон Вилла».

Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

  • 1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;
  • 2-й тур: 1-2 октября 2024 года;
  • 3-й тур: 22-23 октября 2024 года;
  • 4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;
  • 5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;
  • 6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;
  • 7-й тур: 21-22 января 2025 года;
  • 8-й тур: 29 января 2025 года.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Действующим победителем турнирная является «Реал» Мадрид.

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