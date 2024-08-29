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Дмитрий Сычёв прокомментировал лидерство «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ

Дмитрий Сычёв прокомментировал лидерство «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал промежуточное первое место команды в турнирной таблице РПЛ.

«Не удивляет лидерство «Локомотива». Перед сезоном много говорили и про «Спартак», а они тоже хорошо выступают. Все, кто крутятся вокруг футбола, не находятся внутри. А тренеры и игроки работают, у них есть философия и рисунок игры. Так это и работает. А дело экспертов и журналистов — всё это обсуждать», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 14 баллов. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Краснодар» (12 очков).

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