Соболев удалил информацию из аккаунта в соцсети о том, что он является игроком «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев удалил из описания своего телеграм-канала упоминание о том, что он является футболистом красно-белых.

В минувшем месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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