Соперники и календарь матчей «Интера» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Стали известны соперники «Интера».

Соперники «Интера»: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Арсенал», «Байер», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Монако», «Спарта» Прага.

Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;

2-й тур: 1-2 октября 2024 года;

3-й тур: 22-23 октября 2024 года;

4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;

5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;

6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;

7-й тур: 21-22 января 2025 года;

8-й тур: 29 января 2025 года.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене

Действующим победителем турнирная является «Реал» Мадрид.