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Соперники и календарь матчей мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025

Состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, по итогу которой определились все восемь соперников, с которыми мадридский «Реал» сыграет на указанной стадии турнира.

Соперники «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

«Боруссия» Дортмунд (дома);

«Ливерпуль» (на выезде);

«Милан» (дома);

«Аталанта» (на выезде);

«Ред Булл Зальцбург» (дома);

«Лилль» (на выезде);

«Штутгарт» (дома);

«Брест» (на выезде).

Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;

2-й тур: 1-2 октября 2024 года;

3-й тур: 22-23 октября 2024 года;

4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;

5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;

6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;

7-й тур: 21-22 января 2025 года;

8-й тур: 29 января 2025 года.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: