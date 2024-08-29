Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соперники и календарь матчей мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025

Соперники и календарь матчей мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, по итогу которой определились все восемь соперников, с которыми мадридский «Реал» сыграет на указанной стадии турнира.

Соперники «Реала» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

  • «Боруссия» Дортмунд (дома);
  • «Ливерпуль» (на выезде);
  • «Милан» (дома);
  • «Аталанта» (на выезде);
  • «Ред Булл Зальцбург» (дома);
  • «Лилль» (на выезде);
  • «Штутгарт» (дома);
  • «Брест»  (на выезде).

Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

  • 1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;
  • 2-й тур: 1-2 октября 2024 года;
  • 3-й тур: 22-23 октября 2024 года;
  • 4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;
  • 5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;
  • 6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;
  • 7-й тур: 21-22 января 2025 года;
  • 8-й тур: 29 января 2025 года.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

Материалы по теме
Жеребьёвка ЛЧ сильно изменится. Вот как всё будет теперь
Жеребьёвка ЛЧ сильно изменится. Вот как всё будет теперь

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android