Соперники и календарь матчей «Барселоны» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025
Состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, по итогу которой определились все восемь соперников, с которыми испанская «Барселона» сыграет на указанной стадии турнира.
Соперники «Барселоны» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025:
- «Бавария» (дома);
- «Боруссия» Дортмунд (на выезде);
- «Аталанта» (дома);
- «Бенфика» (на выезде);
- «Янг Бойз» (дома);
- «Црвена Звезда» (на выезде);
- «Брест» (дома);
- «Монако» (на выезде).
Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:
- 1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;
- 2-й тур: 1-2 октября 2024 года;
- 3-й тур: 22-23 октября 2024 года;
- 4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;
- 5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;
- 6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;
- 7-й тур: 21-22 января 2025 года;
- 8-й тур: 29 января 2025 года.
Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии