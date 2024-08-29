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Оздоев в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы с «Шэмрок Роверс», Чалов — в запасе

Сегодня, 29 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встретятся ирландский «Шэмрок Роверс» и греческий ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Таллахт» в Дублине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первый матч между командами завершился победой ПАОКа со счётом 4:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав ПАОКа: Котарски, Отто, Кендзёра, Михайлидис, Баба, Оздоев, Камара, Десподов, Мург, Живкович, Тиссудали.

Победитель этого матча выйдет в общий этап Лиги Европы, проигравшая команда отправится в общий этап Лиги конференций.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В финале этого турнира в минувшем сезоне итальянский клуб выиграл у леверкузенского «Байера» со счётом 3:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: