Александр Соболев проходит медосмотр перед переходом в «Зенит» — источник

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев проходит мединское обследование перед переходом в «Зенит». Об этом сообщил комментатор Георгий Черданцев.

«Апдейт. Коллеги поторопились. Контракт с Соболевым пока не подписан. Но. Сейчас он находится в Петербурге и проходит медицинское обследование», — написал Черданцев в одной из социальных сетей.

В минувшем месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.