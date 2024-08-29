В «Зените» заявили, что Соболев проходит медобследование перед переходом в клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев отправился в Санкт‑Петербург для прохождения медицинского обследования.

— В среду (28 августа) вы сказали, что в четверг (29 августа) будет объявлено о решении по Соболеву. Какое оно?

— Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углублённого медицинского обследования, — сказал Медведев «Матч ТВ».

В минувшем месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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