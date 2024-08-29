«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступит Хорхе Буэно Матео. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Лас-Пальмас»: Силлессен, Суарес, Маккенна, Мармоль, Родригес, Муньос, Молейро, Кампанья, Парк, Рамирес, Макбарни.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Рюдигер, Менди, Васкес, Вальверде, Тчуамени, Модрич, Диас, Мбаппе, Винисиус.

После двух туров мадридский «Реал» набрала четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящейся на первой строчке «Барселоны» на пять очков и имея одну игру в запасе. «Лас-Пальмас» имеет в своём активе одно очко и находится на 17-м месте.