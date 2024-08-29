Александр Соболев успешно прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»

Нападающий Александр Соболев успешно прошёл медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист отправился в Санкт‑Петербург для прохождения углублённого медицинского обследования.

В минувшем месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в санкт-петербургский клуб. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Материалы по теме В «Зените» заявили, что Соболев проходит медобследование перед переходом в клуб

Самые титулованные футбольные клубы России: