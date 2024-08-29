Агент Баринова и Глебова отреагировал на вызов футболистов в сборную России

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на вызов своих клиентов в сборную России на грядущие товарищеские матчи.

«Вызов Глебова и Баринова ни для кого не сюрприз, они уверенные игроки стартового состава сборной России и лучшие футболисты на своих позициях. Мы, естественно, рады этому факту, но это рабочий момент. Они на данный момент играют на своём уровне, достигли этого и готовы продолжать», — приводит слова Банатина Metaratings.

В сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

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