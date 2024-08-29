Кроос считает, что «Барселона» не попадёт в топ-2 команд Ла Лиги по итогам сезона

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, кто станет чемпионом испанской Примеры по итогам нынешнего сезона.

«Конечно же, чемпионом станет мадридский «Реал», в этом нет сомнений. А вот в гонке за второе место «Атлетико» опередит «Барселону», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

После трёх матчей чемпионата Испании каталонский клуб набрал девять очков и на текущий момент занимает первое место. «Сливочные» после двух игр в Ла Лиге заработали четыре очка и располагаются на шестой строчке. «Матрасники» набрали пять очков в трёх матчах и находятся на четвёртом месте.

По итогами минувшего сезона «Реал» стал чемпионом Испании, «Барселона» заняла второе место.

Материалы по теме Кроос отреагировал на решение Нойера завершить карьеру в сборной Германии

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: