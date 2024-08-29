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Соперники и календарь матчей «Шахтёра» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025

Соперники и календарь матчей «Шахтёра» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025
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Состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, по итогу которой определились все восемь соперников, с которыми сыграет «Шахтёр» на указанной стадии турнира.

Соперники «Шахтёра» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

  • «Бавария» (дома);
  • «Боруссия» Дортмунд (на выезде);
  • «Аталанта» (дома);
  • «Арсенал» Лондон (на выезде);
  • «Янг Бойз» (дома);
  • «ПСВ» (на выезде);
  • «Брест» (дома);
  • «Болонья» (на выезде).

Расписание туров общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

  • 1-й тур: 17-19 сентября 2024 года;
  • 2-й тур: 1-2 октября 2024 года;
  • 3-й тур: 22-23 октября 2024 года;
  • 4-й тур: 5-6 ноября 2024 года;
  • 5-й тур: 26-27 ноября 2024 года;
  • 6-й тур: 10-11 декабря 2024 года;
  • 7-й тур: 21-22 января 2025 года;
  • 8-й тур: 29 января 2025 года.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

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