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«Жирона» разгромила «Осасуну» в матче 3-го тура Примеры

«Жирона» разгромила «Осасуну» в матче 3-го тура Примеры
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Сегодня, 29 августа, состоялся матч 3-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч начался в 20:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Игра закончилась победой «Жироны» со счётом 4:0.

Испания — Примера . 3-й тур
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Хиль – 34'     2:0 Цыганков – 53'     3:0 Руис – 56'     4:0 Стуани – 90'    

На 34-й минуте полузащитник испанского клуба Виктор Цыганков сделал точную передачу в штрафную, с которой забил гол Брайан Хиль. Второй гол на 53-й минуте забил Цыганков, пробив в правый угол ворот. Затем на 56-й минуте отметился форвард Абель Руис, забив гол в девятку. Четвёртый гол хозяев на 90-й минуте забил Кристиан Стуани.

На данный момент после трёх сыгранных матчей испанской Примеры «Жирона» и «Осасуна» имеют по четыре очка в своём активе.

Турнирная таблица Ла Лиги
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