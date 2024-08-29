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«Барселона» проявляет интерес к Адриену Рабьо — Sport.es

«Барселона» проявляет интерес к Адриену Рабьо — Sport.es
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«Барселона» проявляет заинтересованность 29-летним центральным полузащитником Адриеном Рабьо, на текущий момент являющимся свободным агентом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб сможет подписать французского футболиста в течение двух-трёх недель при условии, что сине-гранатовым удастся соответствовать правилу финансового фэйр-плей 1:1. При этом подчёркивается, что Рабьо не является приоритетным вариантом «Барселоны» для усиления линии полузащиты.

С 2019 года 29-летний футболист выступал в составе «Ювентуса», однако в минувшем июле у него закончился контракт с туринским клубом. В сезоне-2023/2024 Рабьо сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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