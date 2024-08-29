Карпин рассказал, как будет распределять нагрузку между игроками сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как будет использовать игроков, вызванных в команду на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

«Учитывая, что сборной предстоит сыграть два матча через день, используем разные составы. Сейчас вызваны 24 полевых игрока, но, поскольку впереди ещё целый тур чемпионата, могут быть изменения, связанные с получением травмы кем-то из футболистов», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.