ЦСКА поборется с «Рубином» за подписание защитника из чемпионата Португалии — UOL

Московский ЦСКА составит конкуренцию казанскому «Рубину» за подписание контракта с 25-летним центральным защитником «Фамаликаны» Риччели. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, португальский клуб может продать Риччели за сумму в € 2-3 млн.

В январе в СМИ появлялась информация, что красно-синие намерены арендовать 25-летнего защитника до конца минувшего сезона с правом выкупа в размере € 5 млн, однако эта сделка не состоялась.

В сезоне-2023/2024 Риччели принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме Деян Радич: состав у ЦСКА не топовый, поэтому нужен был классный тренер

Самый дорогой трансфер в истории футбола: