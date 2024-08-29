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«Перехваливать его не надо». Билялетдинов — о вызове Батракова в сборную России

«Перехваливать его не надо». Билялетдинов — о вызове Батракова в сборную России
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал вызов полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в сборную России.

Перехваливать его не надо. Сейчас «Локомотив» идёт на первом месте. Алексей играет ключевую роль, поэтому его вызов в сборную логичен. Надо, чтобы много ребят из «Локомотива» себя проявляли, тогда их будут вызывать в сборную. Надо смотреть на Батракова на дистанции всего сезона. К нему будет повышенное внимание, давление повысится», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Сегодня, 29 августа, сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

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