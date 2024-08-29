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«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: «сливочные» пропустили в начале матча

«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: «сливочные» пропустили в начале матча
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В эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра идёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступает Хорхе Буэно Матео. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 3-й тур
29 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
2-й тайм
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Молейро – 5'     1:1 Винисиус Жуниор – 69'    

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро с передачи Оливера Макбарни.

После двух туров мадридский «Реал» набрала четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящейся на первой строчке «Барселоны» на пять очков и имея одну игру в запасе. «Лас-Пальмас» имеет в своём активе одно очко и находится на 17-м месте.

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