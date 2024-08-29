«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: «сливочные» пропустили в начале матча

В эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра идёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступает Хорхе Буэно Матео. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро с передачи Оливера Макбарни.

После двух туров мадридский «Реал» набрала четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящейся на первой строчке «Барселоны» на пять очков и имея одну игру в запасе. «Лас-Пальмас» имеет в своём активе одно очко и находится на 17-м месте.