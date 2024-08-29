Как вам новый формат ЛЧ?

Сегодня, 29 августа, состоялась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, по итогам которой была составлена общая таблица, а также распределены матчи.

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С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в Лиге чемпионов станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-е место и ниже, вылетают из еврокубков. Перемещение в Лигу Европы на основной стадии исключено — оно осталось только в квалификации.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: